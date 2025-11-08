Današnja cena Kamala Horris

Današnja cena kriptovalute Kamala Horris (KAMA) v živo je --, s spremembo 8.99 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAMA v USD je -- na KAMA.

Kriptovaluta Kamala Horris je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 97,204, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 995.56M KAMA. V zadnjih 24 urah se je KAMA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.03919388, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KAMA premaknil -0.44% v zadnji uri in +13.64% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kamala Horris (KAMA)

Tržna kapitalizacija $ 97.20K$ 97.20K $ 97.20K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 97.20K$ 97.20K $ 97.20K Zaloga v obtoku 995.56M 995.56M 995.56M Skupna ponudba 995,559,218.0 995,559,218.0 995,559,218.0

