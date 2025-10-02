Tokenomika Kamabla (KAMABLA)
Tokenomika in analiza cen Kamabla (KAMABLA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Kamabla (KAMABLA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Kamabla (KAMABLA)
Kamabla Coin is a meme coin designed to capitalize on the immense buzz surrounding the 2024 U.S. presidential elections. Inspired by the viral nickname “Kamabla,” coined by Donald Trump for Kamala Harris, the project taps into the cultural zeitgeist to create a community-driven cryptocurrency. Kamabla Coin is not just a token; it’s a movement where humor, politics, and cryptocurrency intersect.
Vision: Our vision is to provide a fun, engaging, and unique crypto experience, combining the world of memes, politics, and the decentralized economy. KAMBLA Coin seeks to become a leading meme coin by utilizing the excitement surrounding the U.S. elections and encouraging community engagement.
Tokenomika Kamabla (KAMABLA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Kamabla (KAMABLA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov KAMABLA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov KAMABLA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko KAMABLA, raziščite ceno žetona KAMABLA v živo!
Napoved cene KAMABLA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal KAMABLA? Naša stran za napovedovanje cen KAMABLA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti