Današnja cena Kai Ken

Današnja cena kriptovalute Kai Ken (KAI) v živo je --, s spremembo 0.35 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAI v USD je -- na KAI.

Kriptovaluta Kai Ken je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 425,455, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69T KAI. V zadnjih 24 urah se je KAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KAI premaknil -0.52% v zadnji uri in -12.92% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kai Ken (KAI)

Tržna kapitalizacija $ 425.46K$ 425.46K $ 425.46K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 425.46K$ 425.46K $ 425.46K Zaloga v obtoku 420.69T 420.69T 420.69T Skupna ponudba 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Kai Ken je $ 425.46K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KAI je 420.69T, skupna ponudba pa znaša 420690000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 425.46K.