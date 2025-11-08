Današnja cena KAI

Današnja cena kriptovalute KAI (KAI) v živo je $ 0.00003644, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KAI v USD je $ 0.00003644 na KAI.

Kriptovaluta KAI je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 18,101.99, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 496.73M KAI. V zadnjih 24 urah se je KAI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00105173, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000189.

V kratkoročni uspešnosti se je KAI premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije KAI (KAI)

Tržna kapitalizacija $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 18.10K$ 18.10K $ 18.10K Zaloga v obtoku 496.73M 496.73M 496.73M Skupna ponudba 496,734,337.0 496,734,337.0 496,734,337.0

