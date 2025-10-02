Odkrijte ključne vpoglede v Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished.

Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou. The real name of Shib. Estee is a meme coin without any inherent value or the promise of financial gain. The coin is purely for entertainment and serves no practical purpose. Estee token is a tribute to a beloved meme that is widely known and cherished. We aim to reach more investors with a strong and growth-oriented vision in the ever-growing ''meme category''.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ESTEE, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Kaga No Fuuka Go Sapporo Kagasou (ESTEE) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

