Današnja cena Kaboom

Današnja cena kriptovalute Kaboom (KABOOM) v živo je --, s spremembo 3.03 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz KABOOM v USD je -- na KABOOM.

Kriptovaluta Kaboom je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,514.04, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.21M KABOOM. V zadnjih 24 urah se je KABOOM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00266209, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je KABOOM premaknil -- v zadnji uri in -22.05% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Kaboom (KABOOM)

Tržna kapitalizacija $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.51K$ 6.51K $ 6.51K Zaloga v obtoku 998.21M 998.21M 998.21M Skupna ponudba 998,212,028.509088 998,212,028.509088 998,212,028.509088

Trenutna tržna kapitalizacija Kaboom je $ 6.51K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba KABOOM je 998.21M, skupna ponudba pa znaša 998212028.509088. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.51K.