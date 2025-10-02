Tokenomika Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Tokenomika Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Odkrijte ključne vpoglede v Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:10:52 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 23.01K
Skupna ponudba:
$ 998.53M
Razpoložljivi obtok:
$ 998.53M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 23.01K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY)

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth.

$PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices.

The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

Uradna spletna stran:
https://pizzaguycto.com/

Tokenomika Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov PIZZAGUY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov PIZZAGUY.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko PIZZAGUY, raziščite ceno žetona PIZZAGUY v živo!

Napoved cene PIZZAGUY

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal PIZZAGUY? Naša stran za napovedovanje cen PIZZAGUY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Zavrnitev odgovornosti

