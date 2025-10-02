Odkrijte ključne vpoglede v JUSTICE FOR PEANUT (JFP), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.

Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love.

This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov JFP, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike JUSTICE FOR PEANUT (JFP) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

