Današnja cena Justcoin

Današnja cena kriptovalute Justcoin (JUST) v živo je --, s spremembo 9.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUST v USD je -- na JUST.

Kriptovaluta Justcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 11,877.53, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 75.07B JUST. V zadnjih 24 urah se je JUST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je JUST premaknil +0.18% v zadnji uri in -10.83% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Justcoin (JUST)

Tržna kapitalizacija $ 11.88K$ 11.88K $ 11.88K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 15.82K$ 15.82K $ 15.82K Zaloga v obtoku 75.07B 75.07B 75.07B Skupna ponudba 99,980,889,742.7306 99,980,889,742.7306 99,980,889,742.7306

