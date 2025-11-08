Današnja cena Just Woot

Današnja cena kriptovalute Just Woot (WOOT) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz WOOT v USD je -- na WOOT.

Kriptovaluta Just Woot je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 6,606.09, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 10.00B WOOT. V zadnjih 24 urah se je WOOT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je WOOT premaknil -- v zadnji uri in -15.09% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just Woot (WOOT)

Tržna kapitalizacija $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 6.61K$ 6.61K $ 6.61K Zaloga v obtoku 10.00B 10.00B 10.00B Skupna ponudba 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Just Woot je $ 6.61K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba WOOT je 10.00B, skupna ponudba pa znaša 10000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 6.61K.