Današnja cena kriptovalute Just need some rest (REST) v živo je $ 0.00437206, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REST v USD je $ 0.00437206 na REST.

Kriptovaluta Just need some rest je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,372,062, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M REST. V zadnjih 24 urah se je REST trgovalo med $ 0.00437206 (najnižje) in $ 0.00437206 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01275586, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00437206.

V kratkoročni uspešnosti se je REST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just need some rest (REST)

Tržna kapitalizacija $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Zaloga v obtoku 1000.00M 1000.00M 1000.00M Skupna ponudba 999,999,895.470689 999,999,895.470689 999,999,895.470689

Trenutna tržna kapitalizacija Just need some rest je $ 4.37M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba REST je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999895.470689. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.37M.