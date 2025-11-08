BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Just need some rest v živo je 0.00437206 USD. Tržna kapitalizacija REST je 4,372,062 USD.

$0.00437206
Just need some rest (REST) Live Price Chart
Današnja cena Just need some rest

Današnja cena kriptovalute Just need some rest (REST) v živo je $ 0.00437206, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz REST v USD je $ 0.00437206 na REST.

Kriptovaluta Just need some rest je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,372,062, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1000.00M REST. V zadnjih 24 urah se je REST trgovalo med $ 0.00437206 (najnižje) in $ 0.00437206 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01275586, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00437206.

V kratkoročni uspešnosti se je REST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just need some rest (REST)

$ 4.37M
--
$ 4.37M
1000.00M
999,999,895.470689
Trenutna tržna kapitalizacija Just need some rest je $ 4.37M, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba REST je 1000.00M, skupna ponudba pa znaša 999999895.470689. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.37M.

Zgodovina cene Just need some rest, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00437206
24H Nizka
$ 0.00437206
24H Visoka

$ 0.00437206
$ 0.00437206
$ 0.01275586
$ 0.00437206
Zgodovina cen Just need some rest (REST) v USD

Danes je bila sprememba cene Just need some rest v USD $ 0.0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Just need some rest v USD $ 0.0000000000.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Just need some rest v USD $ 0.0000000000.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Just need some rest v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0.00.00%
30 dni$ 0.00000000000.00%
60 dni$ 0.00000000000.00%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Just need some rest

Napoved cene Just need some rest (REST) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena REST v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Just need some rest (REST) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Just need some rest lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Just need some rest v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen REST za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Just need some rest.

Kaj je Just need some rest (REST)

CA:4xgZmdKKHE3PXtUwUtvJGPSCSTJMJohSmWufJhiVo6q Me telling God “Please stop giving me battles” I don’t want to be a strong soldier, I just want to rest.

TOGETHER WE HAVE A REST!

Take some time to calm down and do nothing it's good for your soul. Put your phone out of sight; that solves everything. Rest is productive. The only roadmap is take it slow.

TOKEN SUPPLY 1,000,000,000 BUY/SELL TAX 0/0 CONTRACT SAFU $REST $REST $REST Just need some rest, bro.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Just need some rest (REST)

Uradna spletna stran

