Današnja cena Just Juni by Virtuals

Današnja cena kriptovalute Just Juni by Virtuals (JUNI) v živo je --, s spremembo 4.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUNI v USD je -- na JUNI.

Kriptovaluta Just Juni by Virtuals je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 22,245, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 772.49M JUNI. V zadnjih 24 urah se je JUNI trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je JUNI premaknil -1.94% v zadnji uri in -32.36% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just Juni by Virtuals (JUNI)

Tržna kapitalizacija $ 22.25K$ 22.25K $ 22.25K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 22.25K$ 22.25K $ 22.25K Zaloga v obtoku 772.49M 772.49M 772.49M Skupna ponudba 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497 772,491,747.3824497

