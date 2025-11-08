Današnja cena Just Elizabeth Cat

Današnja cena kriptovalute Just Elizabeth Cat (ELIZABETH) v živo je --, s spremembo 0.57 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ELIZABETH v USD je -- na ELIZABETH.

Kriptovaluta Just Elizabeth Cat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 420,291, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 748.32M ELIZABETH. V zadnjih 24 urah se je ELIZABETH trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00405452, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je ELIZABETH premaknil +1.36% v zadnji uri in +1.31% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just Elizabeth Cat (ELIZABETH)

Tržna kapitalizacija $ 420.29K$ 420.29K $ 420.29K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 420.29K$ 420.29K $ 420.29K Zaloga v obtoku 748.32M 748.32M 748.32M Skupna ponudba 748,320,463.869791 748,320,463.869791 748,320,463.869791

