Današnja cena just a shitcoin

Današnja cena kriptovalute just a shitcoin (SHITCOIN) v živo je --, s spremembo 33.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHITCOIN v USD je -- na SHITCOIN.

Kriptovaluta just a shitcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 677,027, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 965.24M SHITCOIN. V zadnjih 24 urah se je SHITCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00376806, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je SHITCOIN premaknil -1.80% v zadnji uri in -11.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije just a shitcoin (SHITCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 677.03K$ 677.03K $ 677.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 677.03K$ 677.03K $ 677.03K Zaloga v obtoku 965.24M 965.24M 965.24M Skupna ponudba 965,238,245.694132 965,238,245.694132 965,238,245.694132

