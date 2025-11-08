Današnja cena kriptovalute just a shitcoin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SHITCOIN je 677,027 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHITCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute just a shitcoin v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija SHITCOIN je 677,027 USD. Spremljajte posodobitve cen iz SHITCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute just a shitcoin (SHITCOIN) v živo je --, s spremembo 33.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz SHITCOIN v USD je -- na SHITCOIN.
Kriptovaluta just a shitcoin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 677,027, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 965.24M SHITCOIN. V zadnjih 24 urah se je SHITCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00376806, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je SHITCOIN premaknil -1.80% v zadnji uri in -11.01% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije just a shitcoin (SHITCOIN)
$ 677.03K
$ 677.03K$ 677.03K
--
----
$ 677.03K
$ 677.03K$ 677.03K
965.24M
965.24M 965.24M
965,238,245.694132
965,238,245.694132 965,238,245.694132
Trenutna tržna kapitalizacija just a shitcoin je $ 677.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba SHITCOIN je 965.24M, skupna ponudba pa znaša 965238245.694132. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 677.03K.
Zgodovina cene just a shitcoin, USD
24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka
$ 0
$ 0$ 0
$ 0
$ 0$ 0
$ 0.00376806
$ 0.00376806$ 0.00376806
$ 0
$ 0$ 0
-1.80%
+33.00%
-11.01%
-11.01%
Zgodovina cen just a shitcoin (SHITCOIN) v USD
Danes je bila sprememba cene just a shitcoin v USD $ +0.00017405. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene just a shitcoin v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene just a shitcoin v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene just a shitcoin v USD $ 0.
Pika
Sprememba (USD)
Sprememba (%)
Danes
$ +0.00017405
+33.00%
30 dni
$ 0
-58.00%
60 dni
$ 0
+361.44%
90 dni
$ 0
--
Napoved cene za kriptovaluto just a shitcoin
Napoved cene just a shitcoin (SHITCOIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena SHITCOIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen just a shitcoin (SHITCOIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena just a shitcoin lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute just a shitcoin v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen SHITCOIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute just a shitcoin.
Kaj je just a shitcoin (SHITCOIN)
The address GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump corresponds to a token on the Solana blockchain, specifically an SPL (Solana Program Library) token. This address is likely the mint address for a specific token, which is used to identify the token on the Solana network. Based on the context and available information, this token appears to be associated with the pump.fun platform, as the address ends with "pump," which is a common identifier for tokens created via this platform. GaPbGp23pPuY9QBLPUjUEBn2MKEroTe9Q3M3f2Xpump is the mint address of an SPL token on the Solana blockchain. The mint address is a unique identifier for a token, storing metadata like total supply and mint authority. The "pump" in the address strongly suggests it was created on solanapump (commonly known as pump.fun), a popular Solana-based platform for launching meme coins and other tokens. Pump.fun allows users to create and trade tokens easily, often with a focus on community-driven or speculative projects like memecoins.
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o just a shitcoin
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta just a shitcoin?
Če bi kriptovaluta just a shitcoin rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute just a shitcoin.
Koliko je kriptovaluta just a shitcoin vredna danes?
Današnja cena kriptovalute just a shitcoin je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta just a shitcoin še vedno dobra naložba?
just a shitcoin ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v SHITCOIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto just a shitcoin?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto just a shitcoin v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute just a shitcoin?
Cena kriptovalute SHITCOIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute just a shitcoin v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena SHITCOIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute just a shitcoin?
Na ceno SHITCOIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Spodaj so trenutni žetoni, s katerimi se največ trguje na MEXC, glede na 24-urni volumen trgovanja. Cene in uspešnost se stalno posodabljajo na podlagi tržnih podatkov v živo.
Najbolj vroč žeton
Cena
Sprememba
BTC
102,572.95
+1.75%
ETH
3,447.6
+4.55%
SOL
160.83
+3.48%
USDC
1.0003
-0.02%
COAI
1.1589
+6.05%
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za SHITCOIN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par SHITCOIN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute just a shitcoin gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute just a shitcoin letos rasla?
Cena kriptovalute just a shitcoin bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute just a shitcoin (SHITCOIN).
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 19:10:15 (UTC+8)
Pomembne panožne novosti just a shitcoin (SHITCOIN)
Čas (UTC+8)
Vrsta
Informacije
11-08 07:05:00
Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju.
Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.