Današnja cena kriptovalute Just a pulse guy v živo je 0.00028644 USD. Tržna kapitalizacija PULSEGUY je 269,886 USD. Spremljajte posodobitve cen iz PULSEGUY v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o PULSEGUY

Informacije o ceni PULSEGUY

Kaj je PULSEGUY

Uradna spletna stran PULSEGUY

Tokenomika PULSEGUY

Napoved cen PULSEGUY

Just a pulse guy Logotip

Just a pulse guy Cena (PULSEGUY)

Nerazporejeno

Cena 1 PULSEGUY v USD v živo:

$0.00028644
-10.70%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Just a pulse guy (PULSEGUY) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:46:03 (UTC+8)

Današnja cena Just a pulse guy

Današnja cena kriptovalute Just a pulse guy (PULSEGUY) v živo je $ 0.00028644, s spremembo 10.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PULSEGUY v USD je $ 0.00028644 na PULSEGUY.

Kriptovaluta Just a pulse guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 269,886, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 941.28M PULSEGUY. V zadnjih 24 urah se je PULSEGUY trgovalo med $ 0.00025641 (najnižje) in $ 0.00038842 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0007421, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006635.

V kratkoročni uspešnosti se je PULSEGUY premaknil -0.13% v zadnji uri in -51.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just a pulse guy (PULSEGUY)

$ 269.89K
--
$ 269.89K
941.28M
941,281,937.0
Trenutna tržna kapitalizacija Just a pulse guy je $ 269.89K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba PULSEGUY je 941.28M, skupna ponudba pa znaša 941281937.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 269.89K.

Zgodovina cene Just a pulse guy, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.00025641
24H Nizka
$ 0.00038842
24H Visoka

$ 0.00025641
$ 0.00038842
$ 0.0007421
$ 0.00006635
-0.13%

-10.75%

-51.57%

-51.57%

Zgodovina cen Just a pulse guy (PULSEGUY) v USD

Danes je bila sprememba cene Just a pulse guy v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Just a pulse guy v USD $ +0.0002032637.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Just a pulse guy v USD $ +0.0001995149.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Just a pulse guy v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-10.75%
30 dni$ +0.0002032637+70.96%
60 dni$ +0.0001995149+69.65%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto Just a pulse guy

Napoved cene Just a pulse guy (PULSEGUY) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena PULSEGUY v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Just a pulse guy (PULSEGUY) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Just a pulse guy lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Just a pulse guy v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen PULSEGUY za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Just a pulse guy.

Kaj je Just a pulse guy (PULSEGUY)

$PULSEGUY is a memecoin on PulseChain, pulse guy was launched on PulseChain as a memecoin for every PulseChain investor and enthusiast. The purpose of $PULSEGUY is to bring all the PulseChain Investors and Enthusiasts tougher to build and create a great community, allowing people share a place and connect with one another to have fun, laugh and share each other's visions of what PulseChain can become.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir Just a pulse guy (PULSEGUY)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o Just a pulse guy

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta Just a pulse guy?
Če bi kriptovaluta Just a pulse guy rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute Just a pulse guy.
Pomembne panožne novosti Just a pulse guy (PULSEGUY)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti Just a pulse guy

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.