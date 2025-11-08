Današnja cena Just a pulse guy

Današnja cena kriptovalute Just a pulse guy (PULSEGUY) v živo je $ 0.00028644, s spremembo 10.75 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz PULSEGUY v USD je $ 0.00028644 na PULSEGUY.

Kriptovaluta Just a pulse guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 269,886, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 941.28M PULSEGUY. V zadnjih 24 urah se je PULSEGUY trgovalo med $ 0.00025641 (najnižje) in $ 0.00038842 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0007421, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00006635.

V kratkoročni uspešnosti se je PULSEGUY premaknil -0.13% v zadnji uri in -51.57% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just a pulse guy (PULSEGUY)

Tržna kapitalizacija $ 269.89K$ 269.89K $ 269.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 269.89K$ 269.89K $ 269.89K Zaloga v obtoku 941.28M 941.28M 941.28M Skupna ponudba 941,281,937.0 941,281,937.0 941,281,937.0

