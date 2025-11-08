Današnja cena just a little guy

Današnja cena kriptovalute just a little guy (LITTLEGUY) v živo je --, s spremembo 21.12 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz LITTLEGUY v USD je -- na LITTLEGUY.

Kriptovaluta just a little guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 61,892, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.88M LITTLEGUY. V zadnjih 24 urah se je LITTLEGUY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0091738, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je LITTLEGUY premaknil +0.14% v zadnji uri in -3.53% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije just a little guy (LITTLEGUY)

Tržna kapitalizacija $ 61.89K$ 61.89K $ 61.89K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 61.89K$ 61.89K $ 61.89K Zaloga v obtoku 999.88M 999.88M 999.88M Skupna ponudba 999,884,324.50711 999,884,324.50711 999,884,324.50711

