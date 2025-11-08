Današnja cena Just a Circle

Današnja cena kriptovalute Just a Circle (CRCL) v živo je --, s spremembo 0,62 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz CRCL v USD je -- na CRCL.

Kriptovaluta Just a Circle je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 84 940, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999,89M CRCL. V zadnjih 24 urah se je CRCL trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0,00426581, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je CRCL premaknil +0,36% v zadnji uri in -23,15% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Just a Circle (CRCL)

Tržna kapitalizacija $ 84,94K$ 84,94K $ 84,94K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 84,94K$ 84,94K $ 84,94K Zaloga v obtoku 999,89M 999,89M 999,89M Skupna ponudba 999 894 917,844593 999 894 917,844593 999 894 917,844593

Trenutna tržna kapitalizacija Just a Circle je $ 84,94K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba CRCL je 999,89M, skupna ponudba pa znaša 999894917.844593. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 84,94K.