Današnja cena Just A Boring Guy

Današnja cena kriptovalute Just A Boring Guy (BORING GUY) v živo je --, s spremembo 0.86 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BORING GUY v USD je -- na BORING GUY.

Kriptovaluta Just A Boring Guy je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,531.54, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.70M BORING GUY. V zadnjih 24 urah se je BORING GUY trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BORING GUY premaknil -- v zadnji uri in -12.16% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel $ 3.24.

Tržne informacije Just A Boring Guy (BORING GUY)

Tržna kapitalizacija $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K Volumen (24H) $ 3.24$ 3.24 $ 3.24 Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K Zaloga v obtoku 998.70M 998.70M 998.70M Skupna ponudba 998,704,944.277206 998,704,944.277206 998,704,944.277206

Trenutna tržna kapitalizacija Just A Boring Guy je $ 4.53K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša $ 3.24. Obstoječa ponudba BORING GUY je 998.70M, skupna ponudba pa znaša 998704944.277206. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 4.53K.