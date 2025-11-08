BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija JUNKCOIN je 94,033 USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUNKCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija JUNKCOIN je 94,033 USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUNKCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o JUNKCOIN

Informacije o ceni JUNKCOIN

Kaj je JUNKCOIN

Uradna spletna stran JUNKCOIN

Tokenomika JUNKCOIN

Napoved cen JUNKCOIN

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

JunkCoin Doge Real Name Logotip

JunkCoin Doge Real Name Cena (JUNKCOIN)

Nerazporejeno

Cena 1 JUNKCOIN v USD v živo:

--
----
-10.10%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:02:16 (UTC+8)

Današnja cena JunkCoin Doge Real Name

Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) v živo je --, s spremembo 10.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUNKCOIN v USD je -- na JUNKCOIN.

Kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 94,033, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 947.93M JUNKCOIN. V zadnjih 24 urah se je JUNKCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je JUNKCOIN premaknil -0.91% v zadnji uri in +14.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

$ 94.03K
$ 94.03K$ 94.03K

--
----

$ 94.03K
$ 94.03K$ 94.03K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,806.455353
947,933,806.455353 947,933,806.455353

Trenutna tržna kapitalizacija JunkCoin Doge Real Name je $ 94.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JUNKCOIN je 947.93M, skupna ponudba pa znaša 947933806.455353. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 94.03K.

Zgodovina cene JunkCoin Doge Real Name, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.91%

-10.15%

+14.02%

+14.02%

Zgodovina cen JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) v USD

Danes je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-10.15%
30 dni$ 0-53.48%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto JunkCoin Doge Real Name

Napoved cene JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JUNKCOIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena JunkCoin Doge Real Name lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JUNKCOIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute JunkCoin Doge Real Name.

Kaj je JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o JunkCoin Doge Real Name

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name?
Če bi kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute JunkCoin Doge Real Name.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:02:16 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti JunkCoin Doge Real Name

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.7376
$0.7376$0.7376

+1,375.20%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000024000
$0.000024000$0.000024000

+300.00%

Flux

Flux

FLUX

$0.26491
$0.26491$0.26491

+142.30%

0G

0G

0G

$1.630
$1.630$1.630

+56.13%

Humanity

Humanity

H

$0.20318
$0.20318$0.20318

+42.86%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.