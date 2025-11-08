Današnja cena JunkCoin Doge Real Name

Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) v živo je --, s spremembo 10.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUNKCOIN v USD je -- na JUNKCOIN.

Kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 94,033, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 947.93M JUNKCOIN. V zadnjih 24 urah se je JUNKCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je JUNKCOIN premaknil -0.91% v zadnji uri in +14.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)

Tržna kapitalizacija $ 94.03K$ 94.03K $ 94.03K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 94.03K$ 94.03K $ 94.03K Zaloga v obtoku 947.93M 947.93M 947.93M Skupna ponudba 947,933,806.455353 947,933,806.455353 947,933,806.455353

Trenutna tržna kapitalizacija JunkCoin Doge Real Name je $ 94.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JUNKCOIN je 947.93M, skupna ponudba pa znaša 947933806.455353. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 94.03K.