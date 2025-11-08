Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija JUNKCOIN je 94,033 USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUNKCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija JUNKCOIN je 94,033 USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUNKCOIN v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!
Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) v živo je --, s spremembo 10.15 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUNKCOIN v USD je -- na JUNKCOIN.
Kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 94,033, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 947.93M JUNKCOIN. V zadnjih 24 urah se je JUNKCOIN trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je JUNKCOIN premaknil -0.91% v zadnji uri in +14.02% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Tržne informacije JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)
Trenutna tržna kapitalizacija JunkCoin Doge Real Name je $ 94.03K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JUNKCOIN je 947.93M, skupna ponudba pa znaša 947933806.455353. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 94.03K.
Zgodovina cene JunkCoin Doge Real Name, USD
Zgodovina cen JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) v USD
Danes je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0. V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0. V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0. V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene JunkCoin Doge Real Name v USD $ 0.
Napoved cene za kriptovaluto JunkCoin Doge Real Name
Napoved cene JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JUNKCOIN v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) za leto 2040 (čez 15 let)
Leta 2040 bi cena JunkCoin Doge Real Name lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Orodja MEXC Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR). Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JUNKCOIN za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute JunkCoin Doge Real Name.
Kaj je JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins' JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
JunkCoin - the Original Name of Dogecoin, often recognised as the 'Grandfather of Memecoins’ JunkCoin Doge Real Name References https://bitcointalk.org/index.php?topic=194756.0 ## What Is JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN)? $JUNKCOIN is the grandfather of Doge, it has real history and is the OG of OGs, it's one of the first memecoins ever created. Brief explanation of doge family tree to understand it's history: Junkcoin is the parent of Luckycoin and Bellscoin, whose forks ultimately led to the creation of Dogecoin. A fork means the coin was created by copying and modifying the Bitcoin code. JUNKCOIN was forked from Bitcoin's codebase back in the early days. This implies both Dogecoin and junkcoin share similar technical DNA with Bitcoin and junkcoin is the grandfather of doge. Meaning OG DOGE is actually junkcoin, it's original chain became dormant but today reborned on solana ! Created as a joke in 2013 "Designed to fail", but it ironically failed to fail"
Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o JunkCoin Doge Real Name
Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name?
Če bi kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute JunkCoin Doge Real Name.
Koliko je kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name vredna danes?
Današnja cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name je --. V razdelku Zgodovina cen preverite zgodovino za danes, 30 dni, 60 dni in 90 dni.
Je kriptovaluta JunkCoin Doge Real Name še vedno dobra naložba?
JunkCoin Doge Real Name ostaja kriptovaluta, s katero se aktivno trguje in ki je nenehno prisotna na trgu ter razvija ekosistem. Vendar so naložbe v kriptovalute, kot je vlaganje v JUNKCOIN, že po naravi nestanovitne in bi morale biti usklajene z vašo osebno toleranco do tveganj. Pred sprejemanjem finančnih odločitev in naložb vedno opravite neodvisno raziskavo (DYOR) in upoštevajte tržne razmere.
Kolikšen je dnevni volumen trgovanja s kriptovaluto JunkCoin Doge Real Name?
V zadnjih 24 urah se je na MEXC trgovalo kriptovaluto JunkCoin Doge Real Name v vrednosti --.
Kakšna je trenutna cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name?
Cena kriptovalute JUNKCOIN se posodablja v realnem času glede na globalno trgovalno dejavnost na glavnih borzah, vključno z MEXC. Tržne cene nenehno nihajo zaradi sprememb likvidnosti, volumna trgovanja in splošnega razpoloženja. Če si želite ogledati najnovejšo ceno kriptovalute JunkCoin Doge Real Name v želeni valuti, za več informacij obiščite spletno mesto Cena JUNKCOIN.
Kaj vpliva na ceno kriptovalute JunkCoin Doge Real Name?
Na ceno JUNKCOIN vpliva več ključnih dejavnikov, vključno s splošnim razpoloženjem na trgu, volumnom trgovanja, tehnološkim razvojem in trendi sprejemanja s strani uporabnikov. Pomembno vlogo pri gibanju cen imajo tudi širši makroekonomski pogoji, kot so spremembe obrestnih mer, likvidnostni cikli in regulativni signali.
Če želite biti obveščeni o spremembah na trgu v realnem času in posodobitvah projektov, obiščite Novice MEXC, kjer najdete najnovejše analize in vpoglede v kriptovalute.
Kateri žeton ima največji volumen trgovanja na MEXC?
Kako postavim naročilo ustavitev izgube ali unovčenje dobička za JUNKCOIN na MEXC?
MEXC podpira naročila ustavitve izgube in unovčenja dobička za samodejno upravljanje tveganja.
1. Pojdite v razdelek trgovanja Spot ali Terminske pogodbe in izberite par JUNKCOIN/USDT.
2. V meniju vrste naročila izberite »Stop-Limit« ali »Sprožilno naročilo«.
3. Nastavite sprožilno ceno (raven, ki aktivira naročilo) in izvršilno ceno (cena, po kateri bo naročilo izpolnjeno).
4. Potrdite podatke o naročilu in jih pošljite.
Vaše naročilo ustavitve izgube se bo aktiviralo, če se bo cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name gibala v nasprotju z vašo pozicijo, medtem ko se naročilo unovčenje dobička samodejno izvrši, ko doseže vašo ciljno raven dobička.
Za podrobne primere in navodila obiščite Vodnik za trgovanje spot na MEXC
Bo cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name letos rasla?
Cena kriptovalute JunkCoin Doge Real Name bi se lahko letos zvišala, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo si oglejte napovedi cen kriptovalute JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN).
Raziščite več o kriptovaluti JunkCoin Doge Real Name
