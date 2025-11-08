jungle bay memes Cena (JBM)
Današnja cena kriptovalute jungle bay memes (JBM) v živo je --, s spremembo 2.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JBM v USD je -- na JBM.
Kriptovaluta jungle bay memes je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 159,976, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 93.24B JBM. V zadnjih 24 urah se je JBM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.
V kratkoročni uspešnosti se je JBM premaknil -1.10% v zadnji uri in -23.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.
Trenutna tržna kapitalizacija jungle bay memes je $ 159.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JBM je 93.24B, skupna ponudba pa znaša 93243552077.89908. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 159.98K.
-1.10%
+2.70%
-23.48%
-23.48%
Danes je bila sprememba cene jungle bay memes v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene jungle bay memes v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene jungle bay memes v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene jungle bay memes v USD $ 0.
|Pika
|Sprememba (USD)
|Sprememba (%)
|Danes
|$ 0
|+2.70%
|30 dni
|$ 0
|-45.32%
|60 dni
|$ 0
|-45.17%
|90 dni
|$ 0
|--
Leta 2040 bi cena jungle bay memes lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.
Jungle Bay Memes ($JBM) is a community-owned token that emerged from a glitch in the Bankr bot — an accidental deployment triggered by a prompt intended to buy two meme tokens. Instead, the protocol spawned $JBM, seeded it with liquidity, and left the rest to fate.
Rather than scrap it, the Jungle Bay artist collective adopted the token as the memetic lifeblood of their ecosystem — a symbol of creative chaos, cultural coordination, and on-chain serendipity. Born from error, embraced with intent, $JBM now powers a growing movement on Base where memes aren’t just content — they’re currency.
No presale. No roadmap. No central team. Just a token, a moment, and a community that knew exactly what to do with both.
Origin thread: see Official Links below.
