Današnja cena jungle bay memes

Današnja cena kriptovalute jungle bay memes (JBM) v živo je --, s spremembo 2.70 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JBM v USD je -- na JBM.

Kriptovaluta jungle bay memes je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 159,976, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 93.24B JBM. V zadnjih 24 urah se je JBM trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je JBM premaknil -1.10% v zadnji uri in -23.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije jungle bay memes (JBM)

Tržna kapitalizacija $ 159.98K$ 159.98K $ 159.98K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 159.98K$ 159.98K $ 159.98K Zaloga v obtoku 93.24B 93.24B 93.24B Skupna ponudba 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908 93,243,552,077.89908

Trenutna tržna kapitalizacija jungle bay memes je $ 159.98K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JBM je 93.24B, skupna ponudba pa znaša 93243552077.89908. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 159.98K.