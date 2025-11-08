BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute Judge MENTAL v živo je 0.0000092 USD. Tržna kapitalizacija MENTAL je 9,196.68 USD.

Več o MENTAL

Informacije o ceni MENTAL

Kaj je MENTAL

Uradna spletna stran MENTAL

Tokenomika MENTAL

Napoved cen MENTAL

Judge MENTAL Logotip

Judge MENTAL Cena (MENTAL)

Nerazporejeno

Današnja cena Judge MENTAL

Današnja cena kriptovalute Judge MENTAL (MENTAL) v živo je $ 0.0000092, s spremembo 2.21 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz MENTAL v USD je $ 0.0000092 na MENTAL.

Kriptovaluta Judge MENTAL je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,196.68, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.99M MENTAL. V zadnjih 24 urah se je MENTAL trgovalo med $ 0.00000926 (najnižje) in $ 0.00001036 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00023026, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.0000092.

V kratkoročni uspešnosti se je MENTAL premaknil -3.93% v zadnji uri in -18.54% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Napoved cene za kriptovaluto Judge MENTAL

Napoved cene Judge MENTAL (MENTAL) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena MENTAL v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen Judge MENTAL (MENTAL) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena Judge MENTAL lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute Judge MENTAL v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen MENTAL za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute Judge MENTAL.

Kaj je Judge MENTAL (MENTAL)

A true CLM (Community Led Meme).
The idea for Judge $MENTAL came from "Mike Gee". It was his concept and his visuals that gave us the idea to push this to market. A true community members idea that we brought to market, showing that $MLMX and its whole ecosystem is driven in part by its community members ideas.

30% of $MENTAL supply is staked on the MLMX Centralized Exchange for 1 year staking periods. This keeps the floor protected at all times and helps build value over time for future value reporting for Legal X Global LLC.

In the volatile underbelly of the crypto universe, where moonshots collide with rug pulls and diamond hands tremble under the weight of red candles, there reigns a fearsome arbiter of sanity: Judge $MENTAL.

This wild-haired, bug-eyed jurist, with his robe billowing like a bear market cape and his gavel poised to smash delusions, presides over the Court of Crypto Derangement. Legend has it that Judge $MENTAL was once a mild-mannered trader named Judd Mental, who snapped after one too many 100x pumps followed by soul-crushing dumps.

His hair fried from staring at charts 24/7, he ascended to the bench, vowing to judge the mental fortitude of all who dare enter the arena. "Order in the court!" he bellows, pointing an accusatory finger at FOMO-stricken noobs and overleveraged degens alike.

Cases flood his docket daily:

The FOMO Felon: A trader who YOLO'd their life savings into a cat-themed meme coin at ATH. Verdict: Guilty! Sentence: 10 years of paper-handing therapy, paid in $MENTAL tokens.

The Rug Pull Victim: A hopeful investor scammed by a shady dev team. Verdict: Innocent by insanity! Reward: Airdropped $MENTAL to rebuild their shattered psyche.

The HODL Heretic: One who sells too early, missing the lambo. Verdict: Contempt of gains! Penalty: Forced to watch green candles from the sidelines.

But Judge $MENTAL isn't all hammer and no heart. His $MENTAL token isn't just currency—it's a measure of mental resilience. Stack enough through wise (or wildly lucky) trades, and you unlock "Enlightened Insanity," where losses feel like wins and dips are just setups for epic comebacks. In a world gone mad with greed and memes, Judge $MENTAL reminds us: Before you ape in, ask yourself—are you mentally prepared? Or will the gavel fall on you next?

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.