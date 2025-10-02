Tokenomika ju rugan (JU)
Tokenomika in analiza cen ju rugan (JU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za ju rugan (JU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o ju rugan (JU)
Ju Rugan is a character based token based off of the famous Joe Rogan. As most know Joe holds weekly podcasts. And for this reason ….
Ju Rugan is bringing podcasts to the blockchain, Ju Rugan was made and rugged by a developer soon taken over by the community, with this brought lots of strength and commitment by members.
Ju plans to hold weekly informative podcasts live with different projects to help introduce and inform others on crypto as well as discuss current matters going on in the world.
Further more amplified by humour filled videos and informative news! Come on the podcast Ju wants to meet you!
Tokenomika ju rugan (JU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike ju rugan (JU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov JU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko JU, raziščite ceno žetona JU v živo!
Napoved cene JU
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JU? Naša stran za napovedovanje cen JU združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
