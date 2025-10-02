Tokenomika Jones DAO (JONES)
Tokenomika in analiza cen Jones DAO (JONES)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Jones DAO (JONES), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Jones DAO (JONES)
Jones DAO is a yield, strategy, and liquidity protocol for options, with vaults that enable 1-click access to institutional-grade options strategies while unlocking liquidity and capital efficiency for DeFi options with yield-bearing options-backed asset tokens.
Tokenomika Jones DAO (JONES): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Jones DAO (JONES) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov JONES, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JONES.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko JONES, raziščite ceno žetona JONES v živo!
Napoved cene JONES
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JONES? Naša stran za napovedovanje cen JONES združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
