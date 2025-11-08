Današnja cena JOKE

Današnja cena kriptovalute JOKE (JOKE) v živo je $ 0.00881758, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOKE v USD je $ 0.00881758 na JOKE.

Kriptovaluta JOKE je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 4,408,789, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 500.00M JOKE. V zadnjih 24 urah se je JOKE trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01210796, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00843962.

V kratkoročni uspešnosti se je JOKE premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije JOKE (JOKE)

Tržna kapitalizacija $ 4.41M$ 4.41M $ 4.41M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 8.82M$ 8.82M $ 8.82M Zaloga v obtoku 500.00M 500.00M 500.00M Skupna ponudba 999,999,999.794431 999,999,999.794431 999,999,999.794431

