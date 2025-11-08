Današnja cena Joe Hat

Današnja cena kriptovalute Joe Hat (HAT) v živo je $ 387.5, s spremembo 9.80 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz HAT v USD je $ 387.5 na HAT.

Kriptovaluta Joe Hat je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 56,963, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 147.00 HAT. V zadnjih 24 urah se je HAT trgovalo med $ 352.92 (najnižje) in $ 399.43 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 18,925.4, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 154.98.

V kratkoročni uspešnosti se je HAT premaknil 0.00% v zadnji uri in +4.50% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Joe Hat (HAT)

Tržna kapitalizacija $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K Zaloga v obtoku 147.00 147.00 147.00 Skupna ponudba 147.0 147.0 147.0

