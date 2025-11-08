Današnja cena JobIess

Današnja cena kriptovalute JobIess (JOBIESS) v živo je $ 0.00099997, s spremembo 11.23 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JOBIESS v USD je $ 0.00099997 na JOBIESS.

Kriptovaluta JobIess je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 999,816, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 1.00B JOBIESS. V zadnjih 24 urah se je JOBIESS trgovalo med $ 0.00086408 (najnižje) in $ 0.00113014 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01618855, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00076098.

V kratkoročni uspešnosti se je JOBIESS premaknil -1.87% v zadnji uri in -26.72% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije JobIess (JOBIESS)

Tržna kapitalizacija $ 999.82K$ 999.82K $ 999.82K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 999.82K$ 999.82K $ 999.82K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

