Tokenomika Jito Staked SOL (JITOSOL)

Odkrijte ključne vpoglede v Jito Staked SOL (JITOSOL), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 04:05:21 (UTC+8)
USD

Tokenomika in analiza cen Jito Staked SOL (JITOSOL)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Jito Staked SOL (JITOSOL), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 3.33B
$ 3.33B
Skupna ponudba:
$ 12.25M
$ 12.25M
Razpoložljivi obtok:
$ 12.25M
$ 12.25M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 3.33B
$ 3.33B
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 339.52
$ 339.52
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.57898
$ 0.57898
Trenutna cena:
$ 271.83
$ 271.83

Informacije o Jito Staked SOL (JITOSOL)

The first liquid staking derivative on Solana to include MEV rewards. Tracks the price of SOL while accruing staking and MEV rewards. Yield is accrued in the price so it will steadily appreciate vs. SOL.

Uradna spletna stran:
https://www.jito.network/

Tokenomika Jito Staked SOL (JITOSOL): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike Jito Staked SOL (JITOSOL) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov JITOSOL, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JITOSOL.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JITOSOL, raziščite ceno žetona JITOSOL v živo!

Napoved cene JITOSOL

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JITOSOL? Naša stran za napovedovanje cen JITOSOL združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti