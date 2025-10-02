Tokenomika JINX (JINX)
Tokenomika in analiza cen JINX (JINX)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za JINX (JINX), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o JINX (JINX)
Jinx is a Solana-based meme token centered around daily artworks by an established artist in the Solana ecosystem. Created two months ago, Jinx captured community interest through a blend of humor, art, and meme culture. Known for its resilience, solidifying a strong, battle-tested community that continues to grow. Each day, the artist releases a few unique artworks, fostering a sense of collectibility and engagement among holders.
Tokenomika JINX (JINX): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike JINX (JINX) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov JINX, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JINX.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko JINX, raziščite ceno žetona JINX v živo!
Napoved cene JINX
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JINX? Naša stran za napovedovanje cen JINX združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
