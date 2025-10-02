Tokenomika JinPeng (JIN)

Odkrijte ključne vpoglede v JinPeng (JIN), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 14:09:29 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen JinPeng (JIN)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za JinPeng (JIN), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 76.56K
Skupna ponudba:
$ 852.75M
Razpoložljivi obtok:
$ 852.75M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 76.56K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.00143454
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0
Trenutna cena:
$ 0
Informacije o JinPeng (JIN)

JinPeng (JIN) is a Memecoin developed in the Poitifi area with the main purpose of elevating the matter of politics in a funny and amusing way while also trying to mock the wrong politics that always put people's lives and interests at risk. The functionality of the JIN token remains in being a tokenised meme resembling China's president to put the main focus on the wrong politics taken to action by the guy himself!

Uradna spletna stran:
https://www.jinpengsol.com/

Tokenomika JinPeng (JIN): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike JinPeng (JIN) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov JIN, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JIN.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JIN, raziščite ceno žetona JIN v živo!

Napoved cene JIN

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JIN? Naša stran za napovedovanje cen JIN združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zavrnitev odgovornosti

Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.

Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti