Jellyverse is a comprehensive ecosystem in the decentralized finance (DeFi) sector, overseen by its community through a decentralized autonomous organization (DAO). It focuses on the next iteration of DeFi—commonly termed as DeFi 3.0—which aims to create a sustainable, yield-oriented landscape that integrates protocols with real-world price feeds. The platform provides several utilities designed to meet a variety of financial needs, all governed by its native token, JLY.

Zdaj, ko razumete tokenomiko JLY, raziščite ceno žetona JLY v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov JLY, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Jellyverse (JLY) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JLY? Naša stran za napovedovanje cen JLY združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

