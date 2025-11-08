BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute jAsset jUSD v živo je 0.971859 USD. Tržna kapitalizacija JUSD je 655,080 USD. Spremljajte posodobitve cen iz JUSD v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o JUSD

Informacije o ceni JUSD

Kaj je JUSD

Uradna spletna stran JUSD

Tokenomika JUSD

Napoved cen JUSD

jAsset jUSD Logotip

jAsset jUSD Cena (JUSD)

Nerazporejeno

Cena 1 JUSD v USD v živo:

$0.971859
-1.00%1D
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
jAsset jUSD (JUSD) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:01:59 (UTC+8)

Današnja cena jAsset jUSD

Današnja cena kriptovalute jAsset jUSD (JUSD) v živo je $ 0.971859, s spremembo 1.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUSD v USD je $ 0.971859 na JUSD.

Kriptovaluta jAsset jUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 655,080, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 674.05K JUSD. V zadnjih 24 urah se je JUSD trgovalo med $ 0.960421 (najnižje) in $ 1.001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.062, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.35345.

V kratkoročni uspešnosti se je JUSD premaknil -0.45% v zadnji uri in -0.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije jAsset jUSD (JUSD)

$ 655.08K
--
$ 655.08K
674.05K
674,048.2024475066
Trenutna tržna kapitalizacija jAsset jUSD je $ 655.08K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JUSD je 674.05K, skupna ponudba pa znaša 674048.2024475066. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 655.08K.

Zgodovina cene jAsset jUSD, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0.960421
24H Nizka
$ 1.001
24H Visoka

$ 0.960421
$ 1.001
$ 1.062
$ 0.35345
-0.45%

-1.00%

-0.96%

-0.96%

Zgodovina cen jAsset jUSD (JUSD) v USD

Danes je bila sprememba cene jAsset jUSD v USD $ -0.0099056036566162.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene jAsset jUSD v USD $ -0.0143063475.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene jAsset jUSD v USD $ -0.0206916555.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene jAsset jUSD v USD $ -0.0153448879443553.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ -0.0099056036566162-1.00%
30 dni$ -0.0143063475-1.47%
60 dni$ -0.0206916555-2.12%
90 dni$ -0.0153448879443553-1.55%

Napoved cene za kriptovaluto jAsset jUSD

Napoved cene jAsset jUSD (JUSD) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena JUSD v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen jAsset jUSD (JUSD) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena jAsset jUSD lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute jAsset jUSD v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen JUSD za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute jAsset jUSD.

Kaj je jAsset jUSD (JUSD)

jAssets is a decentralized collateralized debt platform created by BLKSWN within the Jellyverse ecosystem. It enables users to lock ERC20 tokens as collateral to mint various synthetic assets, known as jAssets, such as jUSD, jAAPL, and jTSLA. Users manage their positions via Vaults, ensuring that each issued synthetic asset is fully backed by over-collateralized positions. jAssets leverage price data from decentralized oracle provider pyth.network, maintaining stability through constant collateralization checks. The protocol enforces a minimum collateral ratio of at least 110%, ensuring resilience and reducing systemic risk through liquidations of under-collateralized Vaults.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir jAsset jUSD (JUSD)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o jAsset jUSD

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta jAsset jUSD?
Če bi kriptovaluta jAsset jUSD rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute jAsset jUSD.
Pomembne panožne novosti jAsset jUSD (JUSD)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti jAsset jUSD

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.