Današnja cena kriptovalute jAsset jUSD (JUSD) v živo je $ 0.971859, s spremembo 1.01 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JUSD v USD je $ 0.971859 na JUSD.

Kriptovaluta jAsset jUSD je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 655,080, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 674.05K JUSD. V zadnjih 24 urah se je JUSD trgovalo med $ 0.960421 (najnižje) in $ 1.001 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 1.062, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.35345.

V kratkoročni uspešnosti se je JUSD premaknil -0.45% v zadnji uri in -0.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržna kapitalizacija $ 655.08K Volumen (24H) -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 655.08K Zaloga v obtoku 674.05K Skupna ponudba 674,048.2024475066

