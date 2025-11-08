Današnja cena Japanese Pygmy Hippo

Današnja cena kriptovalute Japanese Pygmy Hippo (UTA) v živo je --, s spremembo 4.51 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz UTA v USD je -- na UTA.

Kriptovaluta Japanese Pygmy Hippo je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 5,950.68, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 420.69B UTA. V zadnjih 24 urah se je UTA trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je UTA premaknil -0.42% v zadnji uri in -19.80% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Japanese Pygmy Hippo (UTA)

Tržna kapitalizacija $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 5.95K$ 5.95K $ 5.95K Zaloga v obtoku 420.69B 420.69B 420.69B Skupna ponudba 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

