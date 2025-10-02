Tokenomika Janro The Rat (JANRO)
Tokenomika in analiza cen Janro The Rat (JANRO)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Janro The Rat (JANRO), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Janro The Rat (JANRO)
JANRO is the ultimate memecoin, created purely to celebrate the internet’s favorite dancing rat, Janro. With no utility, no roadmap, and no purpose other than to spread joy, JANRO thrives on the universal appeal of its namesake: a hilarious rat with infinite dance moves who has captivated the world with his quirky energy.
Janro’s viral fame comes from his ability to groove to any genre, whether it’s upbeat EDM, classic salsa, or even the most obscure internet remixes. Similarly, Janro embraces the chaotic and unpredictable energy of the meme culture that Janro represents. It’s a coin that doesn’t take itself seriously but is powered by the collective enthusiasm of a community that loves to laugh, share, and dance along with the internet’s latest star.
Janro doesn’t promise groundbreaking technology or lofty goals—it’s simply a celebration of the absurd, the entertaining, and the viral. It’s a token for those who want to be part of a movement that’s about nothing more than fun and laughter. If you love Janro’s moves, share his memes, or just enjoy the idea of owning a coin named after a dancing rat, Janro is for you. No gimmicks, no promises—just pure, unadulterated meme magic.
Tokenomika Janro The Rat (JANRO): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Janro The Rat (JANRO) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov JANRO, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JANRO.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko JANRO, raziščite ceno žetona JANRO v živo!
Napoved cene JANRO
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal JANRO? Naša stran za napovedovanje cen JANRO združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
