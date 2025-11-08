Današnja cena Janitor

Današnja cena kriptovalute Janitor (JANITOR) v živo je --, s spremembo 6.72 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JANITOR v USD je -- na JANITOR.

Kriptovaluta Janitor je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 465,413, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 900.00M JANITOR. V zadnjih 24 urah se je JANITOR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.01646713, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je JANITOR premaknil +0.48% v zadnji uri in -20.70% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Janitor (JANITOR)

Tržna kapitalizacija $ 465.41K$ 465.41K $ 465.41K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 517.13K$ 517.13K $ 517.13K Zaloga v obtoku 900.00M 900.00M 900.00M Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

