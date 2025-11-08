Današnja cena Jakpot Games

Današnja cena kriptovalute Jakpot Games (JAKPOT) v živo je $ 0.00003826, s spremembo 1.81 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz JAKPOT v USD je $ 0.00003826 na JAKPOT.

Kriptovaluta Jakpot Games je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 37,759, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 987.01M JAKPOT. V zadnjih 24 urah se je JAKPOT trgovalo med $ 0.00003834 (najnižje) in $ 0.0000411 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00464997, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00003555.

V kratkoročni uspešnosti se je JAKPOT premaknil -4.20% v zadnji uri in -31.55% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Jakpot Games (JAKPOT)

Tržna kapitalizacija $ 37.76K$ 37.76K $ 37.76K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 37.76K$ 37.76K $ 37.76K Zaloga v obtoku 987.01M 987.01M 987.01M Skupna ponudba 987,014,572.562532 987,014,572.562532 987,014,572.562532

Trenutna tržna kapitalizacija Jakpot Games je $ 37.76K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba JAKPOT je 987.01M, skupna ponudba pa znaša 987014572.562532. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 37.76K.