Tokenomika Jackpot on Solana (JACKPOT)
Tokenomika in analiza cen Jackpot on Solana (JACKPOT)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Jackpot on Solana (JACKPOT), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Jackpot on Solana (JACKPOT)
Jackpot on Solana is a meme token originally launched on pump.fun. Specifically chosen after the original dev had sold out the supply to be revived as a statement of a new kind of token to emerge on the Solana chain, one that came back to the roots of crypto. The Jackpot Community is comprised of token holders committed to holding and selling nicely in small respectful pieces to respect each other and the chart. Additionally, the community works together to help each other and assist with small businesses. Jackpot on Solana continues to grow, adding to the utility of the token daily. 8.8% of the 1 B supply has been burned thus far. Holding the token also grants access to the discord chat room that provides access to the community with the members and resources, including a scalp bot for notifications on community requested tokens.
Tokenomika Jackpot on Solana (JACKPOT): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Jackpot on Solana (JACKPOT) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov JACKPOT, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov JACKPOT.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko JACKPOT, raziščite ceno žetona JACKPOT v živo!
