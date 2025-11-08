BorzaDEX+
Današnja cena kriptovalute ItForTheBiscuit v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija RISK je 73,061 USD. Spremljajte posodobitve cen iz RISK v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o RISK

Informacije o ceni RISK

Kaj je RISK

Uradna spletna stran RISK

Tokenomika RISK

Napoved cen RISK

ItForTheBiscuit Logotip

ItForTheBiscuit Cena (RISK)

Nerazporejeno

Cena 1 RISK v USD v živo:

--
----
+6.80%1D
USD
ItForTheBiscuit (RISK) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:45:03 (UTC+8)

Današnja cena ItForTheBiscuit

Današnja cena kriptovalute ItForTheBiscuit (RISK) v živo je --, s spremembo 6.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RISK v USD je -- na RISK.

Kriptovaluta ItForTheBiscuit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 73,061, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 920.28M RISK. V zadnjih 24 urah se je RISK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00139508, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RISK premaknil -0.36% v zadnji uri in -22.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ItForTheBiscuit (RISK)

$ 73.06K
$ 73.06K$ 73.06K

--
----

$ 73.06K
$ 73.06K$ 73.06K

920.28M
920.28M 920.28M

920,284,704.54716
920,284,704.54716 920,284,704.54716

Trenutna tržna kapitalizacija ItForTheBiscuit je $ 73.06K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba RISK je 920.28M, skupna ponudba pa znaša 920284704.54716. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 73.06K.

Zgodovina cene ItForTheBiscuit, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00139508
$ 0.00139508$ 0.00139508

$ 0
$ 0$ 0

-0.36%

+6.84%

-22.48%

-22.48%

Zgodovina cen ItForTheBiscuit (RISK) v USD

Danes je bila sprememba cene ItForTheBiscuit v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene ItForTheBiscuit v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene ItForTheBiscuit v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene ItForTheBiscuit v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0+6.84%
30 dni$ 0-61.07%
60 dni$ 0-88.79%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto ItForTheBiscuit

Napoved cene ItForTheBiscuit (RISK) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena RISK v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen ItForTheBiscuit (RISK) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena ItForTheBiscuit lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute ItForTheBiscuit v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen RISK za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute ItForTheBiscuit.

Kaj je ItForTheBiscuit (RISK)

This isn’t just another token. $RISK is a symbol, a call to the fearless, the dream-chasers, the ones who know that greatness only comes to those who are willing to leap.

Born from the legendary phrase “risk it for the biscuit,” $RISK is a tribute to boldness. It’s made for those who refuse to settle, who thrive on high-stakes moments, and who would rather go all in than live with the regret of playing it safe.

In the world of $RISK, there are no participation trophies. You either take the shot or you miss the opportunity.

This token represents a lifestyle, the mindset that: • Playing it safe never made legends. • Caution doesn’t make history. • Only the bold get rewarded.

Vir ItForTheBiscuit (RISK)

Uradna spletna stran

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta ItForTheBiscuit?
Če bi kriptovaluta ItForTheBiscuit rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute ItForTheBiscuit.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:45:03 (UTC+8)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja.