Današnja cena kriptovalute ItForTheBiscuit (RISK) v živo je --, s spremembo 6.84 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz RISK v USD je -- na RISK.

Kriptovaluta ItForTheBiscuit je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 73,061, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 920.28M RISK. V zadnjih 24 urah se je RISK trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00139508, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je RISK premaknil -0.36% v zadnji uri in -22.48% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije ItForTheBiscuit (RISK)

Tržna kapitalizacija $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 73.06K$ 73.06K $ 73.06K Zaloga v obtoku 920.28M 920.28M 920.28M Skupna ponudba 920,284,704.54716 920,284,704.54716 920,284,704.54716

