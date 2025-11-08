Današnja cena It Coin

Današnja cena kriptovalute It Coin (IT) v živo je --, s spremembo 143.54 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IT v USD je -- na IT.

Kriptovaluta It Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 171,687, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 998.48M IT. V zadnjih 24 urah se je IT trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00278389, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IT premaknil -3.33% v zadnji uri in -56.75% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije It Coin (IT)

Tržna kapitalizacija $ 171.69K$ 171.69K $ 171.69K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 171.69K$ 171.69K $ 171.69K Zaloga v obtoku 998.48M 998.48M 998.48M Skupna ponudba 998,484,194.752326 998,484,194.752326 998,484,194.752326

