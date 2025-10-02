Tokenomika Islander (ISA)
Tokenomika in analiza cen Islander (ISA)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Islander (ISA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o Islander (ISA)
Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way.
Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes:
- To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters
- Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn
- Create earning opportunities for content creators
Additionally:
- Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects
- Full support for developers
- Wallets, plugins, management apps
- Payment gateway platform
Tokenomika Islander (ISA): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike Islander (ISA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov ISA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ISA.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko ISA, raziščite ceno žetona ISA v živo!
Napoved cene ISA
Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ISA? Naša stran za napovedovanje cen ISA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.
Zakaj izbrati MEXC?
MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.
Zavrnitev odgovornosti
Podatki tokenomike na tej strani izvirajo iz virov tretjih oseb. MEXC ne jamči za njihovo točnost. Pred naložbo opravite temeljito raziskavo.
Preberite in razumite Uporabniško pogodbo in Pravilnik o zasebnosti