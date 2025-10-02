Odkrijte ključne vpoglede v Islander (ISA), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Islander (ISA), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way.

Islander (ISA) is an online learn-to-earn and decentralized platform powered by NFTs to manage and market crypto projects in a unique way. Central to this proposition is the native token Islander (“ISA”), which serves multiple purposes: - To help projects discover, grow and maintain an audience of bonafide supporters - Allow key opinion leaders (KOLs) the opportunity to leverage their combined marketing power and earn - Create earning opportunities for content creators Additionally: - Islander provides an intuitive toolkit for users to manage their various projects - Full support for developers - Wallets, plugins, management apps - Payment gateway platform

Zdaj, ko razumete tokenomiko ISA, raziščite ceno žetona ISA v živo !

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov ISA, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Islander (ISA) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ISA? Naša stran za napovedovanje cen ISA združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost.

Zakaj izbrati MEXC?

MEXC je ena najboljših svetovnih borz kriptovalut, ki ji zaupa na milijone uporabnikov po vsem svetu. Ne glede na to, ali ste začetnik ali profesionalec, je MEXC vaša najlažja pot do kriptovalut.