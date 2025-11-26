Kaj je ISLM

Tokenomika in analiza cen Islamic Coin (ISLM) Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za Islamic Coin (ISLM), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu. Tržna kapitalizacija: $ 33.81M $ 33.81M $ 33.81M Skupna ponudba: $ 20.25B $ 20.25B $ 20.25B Razpoložljivi obtok: $ 2.26B $ 2.26B $ 2.26B FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): $ 302.40M $ 302.40M $ 302.40M Najvišja vrednost vseh časov: $ 0.303274 $ 0.303274 $ 0.303274 Najnižja vrednost vseh časov: $ 0.01490565 $ 0.01490565 $ 0.01490565 Trenutna cena: $ 0.0149477 $ 0.0149477 $ 0.0149477 Preberite več o ceni Islamic Coin (ISLM) Kupite ISLM zdaj!

Informacije o Islamic Coin (ISLM) Uradna spletna stran: https://islamiccoin.net/ Bela knjiga: https://islamiccoin.net/whitepaper

Tokenomika Islamic Coin (ISLM): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe Razumevanje tokenomike Islamic Coin (ISLM) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala. Ključne metrike in njihov izračun: Skupna ponudba: Največje število žetonov ISLM, ki so bili ali še bodo ustvarjeni. Razpoložljivi obtok: Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti. Največjo obtok: Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov ISLM. FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje): Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku. Stopnja inflacije: Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen. Zakaj so trgovcem te metrike pomembne? Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost. Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen. Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora. Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti. Zdaj, ko razumete tokenomiko ISLM, raziščite ceno žetona ISLM v živo!

Napoved cene ISLM Želite vedeti, v katero smer se bo gibal ISLM? Naša stran za napovedovanje cen ISLM združuje razpoloženje na trgu, zgodovinske trende in tehnične kazalnike, da bi omogočila pogled v prihodnost. Oglejte si napoved cene žetona ISLM zdaj!

