Današnja cena Islamic Coin

Današnja cena kriptovalute Islamic Coin (ISLM) v živo je $ 0.01732641, s spremembo 0.29 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz ISLM v USD je $ 0.01732641 na ISLM.

Kriptovaluta Islamic Coin je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 38,514,705, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 2.22B ISLM. V zadnjih 24 urah se je ISLM trgovalo med $ 0.01722044 (najnižje) in $ 0.01732708 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.303274, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.01665401.

V kratkoročni uspešnosti se je ISLM premaknil +0.14% v zadnji uri in +2.38% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Islamic Coin (ISLM)

Tržna kapitalizacija $ 38.51M$ 38.51M $ 38.51M Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 350.75M$ 350.75M $ 350.75M Zaloga v obtoku 2.22B 2.22B 2.22B Skupna ponudba 20,243,096,966.51659 20,243,096,966.51659 20,243,096,966.51659

