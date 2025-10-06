Informacije o ceni Ishi Go (ISHI) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen: $ 0 $ 0 $ 0 24H Nizka $ 0 $ 0 $ 0 24H Visoka 24H Nizka $ 0$ 0 $ 0 24H Visoka $ 0$ 0 $ 0 Najvišja vseh časov $ 0.00194537$ 0.00194537 $ 0.00194537 Najnižja cena $ 0$ 0 $ 0 Sprememba cene (1H) +0.04% Sprememba cene (1D) -3.54% Sprememba cene (7D) +67.72% Sprememba cene (7D) +67.72%

Cena Ishi Go (ISHI) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je ISHI trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena ISHI v vseh časov je $ 0.00194537, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost ISHI se je v zadnji uri spremenila za +0.04%, v 24 urah -3.54% in v 7 dneh +67.72%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Ishi Go (ISHI)

Tržna kapitalizacija $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 52.32K$ 52.32K $ 52.32K Zaloga v obtoku 1.00B 1.00B 1.00B Skupna ponudba 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ishi Go je $ 52.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ISHI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.32K.