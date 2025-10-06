Današnja cena Ishi Go v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen ISHI v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen ISHI.Današnja cena Ishi Go v živo je 0 USD. Spremljajte posodobitve cen ISHI v USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več. Zdaj lahko na MEXC-u enostavno raziskujete gibanje cen ISHI.

Več o ISHI

Informacije o ceni ISHI

Bela knjiga ISHI

Uradna spletna stran ISHI

Tokenomika ISHI

Napoved cen ISHI

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

Ishi Go Logotip

Ishi Go Cena (ISHI)

Nerazporejeno

Cena 1 ISHI v USD v živo:

--
----
-3.50%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
Ishi Go (ISHI) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:44:31 (UTC+8)

Informacije o ceni Ishi Go (ISHI) v (USD)

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00194537
$ 0.00194537$ 0.00194537

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-3.54%

+67.72%

+67.72%

Cena Ishi Go (ISHI) v realnem času je --. V zadnjih 24 urah se je ISHI trgovalo med najnižjo vrednostjo $ 0 in najvišjo vrednostjo $ 0, kar kaže na aktivno tržno nestanovitnost. Najvišja cena ISHI v vseh časov je $ 0.00194537, medtem ko je njegova najnižja cena v vseh časov $ 0.

Kratkoročna uspešnost ISHI se je v zadnji uri spremenila za +0.04%, v 24 urah -3.54% in v 7 dneh +67.72%. To vam omogoča hiter pregled najnovejših gibanj cen in tržne dinamike na MEXC.

Tržne informacije Ishi Go (ISHI)

$ 52.32K
$ 52.32K$ 52.32K

--
----

$ 52.32K
$ 52.32K$ 52.32K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutna tržna kapitalizacija Ishi Go je $ 52.32K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba ISHI je 1.00B, skupna ponudba pa znaša 1000000000.0. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 52.32K.

Zgodovina cen Ishi Go (ISHI) v USD

Danes je bila sprememba cene Ishi Go v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene Ishi Go v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene Ishi Go v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene Ishi Go v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0-3.54%
30 dni$ 0+44.42%
60 dni$ 0+25.46%
90 dni$ 0--

Kaj je Ishi Go (ISHI)

$ISHI is a tribute to the true origin of the Shiba Inu breed. Ishi, born in 1930, is recognized as the official Father of the Shiba Inu. This project honors the legacy and history behind one of the most iconic dog lineages in the world, which later inspired legendary tokens like $DOGE, $SHIB, $FLOKI, $CHEEMS, $BONK, and $NEIRO. $ISHI brings this story on-chain for a new generation of holders to celebrate and preserve.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Napoved cene Ishi Go (USD)

Koliko bo Ishi Go (ISHI) vreden v USD jutri, prihodnji teden ali prihodnji mesec? Na kakšno vrednost bi lahko bil ocenjen vaše premoženje v Ishi Go (ISHI) leta 2025, 2026, 2027, 2028 – ali celo čez 10 ali 20 let? Z našim orodjem za napovedovanje cen lahko preučite kratkoročne in dolgoročne napovedi za Ishi Go.

Preverite napoved cene Ishi Go zdaj!

ISHI v lokalne valute

Tokenomika Ishi Go (ISHI)

Z razumevanjem tokenomike Ishi Go (ISHI) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko ISHI zdaj!

Ljudje zanima tudi: Druga vprašanja o Ishi Go (ISHI)

Koliko je danes vreden Ishi Go (ISHI)?
Cena ISHI v živo v USD je 0 USD, ki se posodablja v realnem času z najnovejšimi tržnimi podatki.
Kakšna je trenutna cena ISHI v USD?
Trenutna cena ISHI v USD je $ 0. Preverite Pretvorbo MEXC za natančno pretvorbo žetonov.
Kolikšna je tržna kapitalizacija družbe Ishi Go?
Tržna kapitalizacija za ISHI je $ 52.32K USD. Tržna vrednost = trenutna cena × ponudba v obtoku. Označuje skupno tržno vrednost žetona in njegovo razvrstitev.
Kolikšen je razpoložljivi obtok ISHI?
Razpoložljivi obtok ISHI je 1.00B USD.
Kolikšna je bila najvišja cena (ATH) v zgodovini ISHI?
ISHI je dosegel ceno najvišjo ceno ATH v višini 0.00194537 USD.
Kolikšna je bila najnižja cena ISHI vseh časov (ATL)?
ISHI vije dosegel najnižjo ceno ATL v višini 0 USD.
Kolikšen je volumen trgovanja ISHI?
24-urni volumen trgovanja v živo za ISHI je -- USD.
Bo ISHI zrasel?
Cena ISHI se lahko letos zviša, odvisno od razmer na trgu in razvoja projektov. Za bolj poglobljeno analizo preverite napovedi cen ISHI.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-06 06:44:31 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti Ishi Go (ISHI)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
10-05 21:29:00Posodobitve industrije
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Posodobitve industrije
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Podatki v verigi
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Posodobitve industrije
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Posodobitve industrije
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Posodobitve industrije
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.