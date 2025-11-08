Današnja cena iOQ Wallet

Današnja cena kriptovalute iOQ Wallet (IOQ WALLET) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IOQ WALLET v USD je -- na IOQ WALLET.

Kriptovaluta iOQ Wallet je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 731,856, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.82M IOQ WALLET. V zadnjih 24 urah se je IOQ WALLET trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00239233, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IOQ WALLET premaknil -- v zadnji uri in -17.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Tržna kapitalizacija $ 731.86K$ 731.86K $ 731.86K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 731.86K$ 731.86K $ 731.86K Zaloga v obtoku 989.82M 989.82M 989.82M Skupna ponudba 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394 989,816,391.5140394

Trenutna tržna kapitalizacija iOQ Wallet je $ 731.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IOQ WALLET je 989.82M, skupna ponudba pa znaša 989816391.5140394. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 731.86K.