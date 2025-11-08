BorzaDEX+
Kupi kriptovaluteTrgiSpotFutures500XEarnDogodki
Več
Flip Fest
Današnja cena kriptovalute iOQ Wallet v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija IOQ WALLET je 731,856 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IOQ WALLET v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!Današnja cena kriptovalute iOQ Wallet v živo je 0 USD. Tržna kapitalizacija IOQ WALLET je 731,856 USD. Spremljajte posodobitve cen iz IOQ WALLET v kriptovaluto USD v realnem času, grafikone v živo, tržno kapitalizacijo, 24-urni volumen in še več!

Več o IOQ WALLET

Informacije o ceni IOQ WALLET

Kaj je IOQ WALLET

Uradna spletna stran IOQ WALLET

Tokenomika IOQ WALLET

Napoved cen IOQ WALLET

Zaslužek

Airdrop+

Novice

Blog

Poučite se

iOQ Wallet Logotip

iOQ Wallet Cena (IOQ WALLET)

Nerazporejeno

Cena 1 IOQ WALLET v USD v živo:

$0.00073939
$0.00073939$0.00073939
0.00%1D
mexc
Ti podatki so pridobljeni od tretjih oseb. MEXC deluje izključno kot zbiralec informacij. Raziščite druge žetone, ki kotirajo na trgu MEXC spot!
USD
iOQ Wallet (IOQ WALLET) Live Price Chart
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:01:38 (UTC+8)

Današnja cena iOQ Wallet

Današnja cena kriptovalute iOQ Wallet (IOQ WALLET) v živo je --, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz IOQ WALLET v USD je -- na IOQ WALLET.

Kriptovaluta iOQ Wallet je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 731,856, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 989.82M IOQ WALLET. V zadnjih 24 urah se je IOQ WALLET trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.00239233, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je IOQ WALLET premaknil -- v zadnji uri in -17.40% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije iOQ Wallet (IOQ WALLET)

$ 731.86K
$ 731.86K$ 731.86K

--
----

$ 731.86K
$ 731.86K$ 731.86K

989.82M
989.82M 989.82M

989,816,391.5140394
989,816,391.5140394 989,816,391.5140394

Trenutna tržna kapitalizacija iOQ Wallet je $ 731.86K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba IOQ WALLET je 989.82M, skupna ponudba pa znaša 989816391.5140394. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 731.86K.

Zgodovina cene iOQ Wallet, USD

24-urni razpon sprememb cen:
$ 0
$ 0$ 0
24H Nizka
$ 0
$ 0$ 0
24H Visoka

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00239233
$ 0.00239233$ 0.00239233

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-17.40%

-17.40%

Zgodovina cen iOQ Wallet (IOQ WALLET) v USD

Danes je bila sprememba cene iOQ Wallet v USD $ 0.
V preteklih 30 dneh je bila sprememba cene iOQ Wallet v USD $ 0.
V preteklih 60 dneh je bila sprememba cene iOQ Wallet v USD $ 0.
V zadnjih 90 dneh je bila sprememba cene iOQ Wallet v USD $ 0.

PikaSprememba (USD)Sprememba (%)
Danes$ 0--
30 dni$ 0-37.11%
60 dni$ 0-48.75%
90 dni$ 0--

Napoved cene za kriptovaluto iOQ Wallet

Napoved cene iOQ Wallet (IOQ WALLET) za leto 2030 (čez pet let)
Na podlagi zgornjega modula za napovedovanje cen je ciljna cena IOQ WALLET v letu 2030 $ -- skupaj s stopnjo rasti 0.00%.
Napoved cen iOQ Wallet (IOQ WALLET) za leto 2040 (čez 15 let)

Leta 2040 bi cena iOQ Wallet lahko dosegla rast 0.00%. Lahko bi dosegel ceno trgovanja v višini $ --.

Orodja MEXC
Za napovedi scenarijev v realnem času in bolj prilagojeno analizo lahko uporabniki uporabijo MEXC-jevo orodje za napovedovanje cen in Tržne vpoglede AI.
Omejitev odgovornosti: Ti scenariji so ilustrativni in izobraževalni; kriptovalute so nestanovitne – pred odločitvami opravite lastno raziskavo (DYOR).
Želite vedeti, kakšna bo cena kriptovalute iOQ Wallet v letih 2025–2026? Obiščite našo stran z napovedmi cen IOQ WALLET za obdobje 2025–2026 s klikom na Napoved cene kriptovalute iOQ Wallet.

Kaj je iOQ Wallet (IOQ WALLET)

iOQ is a secure, intelligent, non-custodial web wallet built for the next era of decentralized finance and digital identity. Powered by advanced AI, it delivers seamless multi-chain compatibility, enabling users to manage assets, NFTs, and DeFi activities with ease. With future-ready cryptography, it ensures top-tier security, privacy, and resilience. Designed for both beginners and experts, iOQ combines cutting-edge technology with an intuitive interface, offering features like AI-driven insights, cross-chain transactions, and integrated DeFi tools, empowering users to stay ahead in the fast-evolving Web3 landscape. Many more innovative features are on the way.

MEXC je vodilna borza kriptovalut, ki ji zaupa več kot 10 milijonov uporabnikov po vsem svetu. Znana je kot borza z najširšo izbiro žetonov, najhitrejšo kotacijo žetonov in najnižjimi pristojbinami trgovanja na trgu. Pridružite se MEXC zdaj, da doživite vrhunsko likvidnost in najbolj konkurenčne pristojbine na trgu!

Vir iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Uradna spletna stran

Ljudje sprašujejo tudi: Druga vprašanja o iOQ Wallet

Koliko bo leta 2030 vredna 1 kriptovaluta iOQ Wallet?
Če bi kriptovaluta iOQ Wallet rasla po 5-% letni stopnji, bi lahko njena ocenjena vrednost do leta 2026 dosegla približno $--, do leta 2030 $--, do leta 2035 $-- in do leta 2040 $--. Te številke prikazujejo scenarij stalne rasti, čeprav bo dejanska cena v prihodnosti odvisna od sprejetja na trgu, razvoja predpisov in makroekonomskih pogojev. Spodaj si lahko ogledate celotno tabelo projekcij, v kateri so po posameznih letih podrobno razčlenjene potencialne cene in pričakovana donosnost kriptovalute iOQ Wallet.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-11-08 20:01:38 (UTC+8)

Pomembne panožne novosti iOQ Wallet (IOQ WALLET)

Čas (UTC+8)VrstaInformacije
11-08 07:05:00Posodobitve industrije
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Posodobitve industrije
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Posodobitve industrije
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Posodobitve industrije
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Posodobitve industrije
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Posodobitve industrije
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Raziščite več o kriptovaluti iOQ Wallet

Več kriptovalut za raziskovanje

Najboljše kriptovalute s tržnimi podatki, ki so na voljo na MEXC

VROČE

Trenutno priljubljene kriptovalute, ki pridobivajo pomembno pozornost na trgu

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

Na novo dodano

Nedavno kotirane kriptovalute, ki so na voljo za trgovanje

SPLD

SPLD

SPLD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Najboljši dobitniki

Današnje top kripto vzponi

BNBird

BNBird

BIRD

$0.7343
$0.7343$0.7343

+1,368.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000025000
$0.000025000$0.000025000

+316.66%

Flux

Flux

FLUX

$0.26582
$0.26582$0.26582

+143.13%

0G

0G

0G

$1.629
$1.629$1.629

+56.03%

Humanity

Humanity

H

$0.20302
$0.20302$0.20302

+42.75%

Zavrnitev odgovornosti

Cene kriptovalut so izpostavljene najvišjim tržnim tveganjem in nestabilnosti cene. Vlagati morate v projekte in produkte, ki jih poznate in pri katerih razumete povezana tveganja. Pred kakršno koli naložbo morate skrbno pretehtati svoje naložbene izkušnje, finančno stanje, naložbene cilje in toleranco do tveganja ter se posvetovati z neodvisnim finančnim svetovalcem. To gradivo se ne sme razlagati kot finančni nasvet. Pretekla uspešnost ni zanesljiv pokazatelj prihodnje uspešnosti. Vrednost vaše naložbe se lahko zniža ali poveča in morda ne boste dobili povrnjenega zneska, ki ste ga vložili. Sami ste odgovorni za svoje odločitve o naložbah. MEXC ni odgovoren za vaše morebitne izgube. Za več informacij si oglejte naše pogoje uporabe in opozorilo o tveganju. Upoštevajte tudi, da podatki v zvezi z zgoraj omenjeno kriptovaluto, predstavljeno tukaj (kot je njena trenutna cena v živo), temeljijo na virih tretjih oseb. Predstavljeni so vam takšni, kot so, in samo v informativne namene, brez kakršnega koli predstavljanja ali jamstva. Povezave do spletnih mest tretjih oseb prav tako niso pod nadzorom MEXC. MEXC ni odgovoren za zanesljivost in točnost takih spletnih mest tretjih oseb in njihove vsebine.