Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

The only invisible cat on Solana. A community token on the Solana blockchain where good vibes reign supreme. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind. So join this community and let invisible cat Coin dominate the crypto world. Let it bring out the financial power within you.

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največje število žetonov KIETH, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razumevanje tokenomike Invisible Cat (KIETH) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

