Današnja cena INVEST TO EARN

Današnja cena kriptovalute INVEST TO EARN (INVEST) v živo je $ 0.00001001, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INVEST v USD je $ 0.00001001 na INVEST.

Kriptovaluta INVEST TO EARN je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,504.81, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 949.79M INVEST. V zadnjih 24 urah se je INVEST trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0.0000919, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.00000811.

V kratkoročni uspešnosti se je INVEST premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije INVEST TO EARN (INVEST)

Tržna kapitalizacija $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.50K$ 9.50K $ 9.50K Zaloga v obtoku 949.79M 949.79M 949.79M Skupna ponudba 949,791,601.53 949,791,601.53 949,791,601.53

Trenutna tržna kapitalizacija INVEST TO EARN je $ 9.50K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba INVEST je 949.79M, skupna ponudba pa znaša 949791601.53. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.50K.