Tokenomika INU (INU)
Tokenomika in analiza cen INU (INU)
Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za INU (INU), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.
Informacije o INU (INU)
INU is a memecoin relating to a shiba inu. The community of this meme use this INU for their profile pictures and some claim that its the cutest shiba on the internet. Come check us out and chill in our community telegram. You wont be disappointed with our community, as we focus on good vibes and making funny memes that we can all relate to.
We smash raids, we work hard, and most importantly we have fun.
Tokenomika INU (INU): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe
Razumevanje tokenomike INU (INU) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.
Ključne metrike in njihov izračun:
Skupna ponudba:
Največje število žetonov INU, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.
Razpoložljivi obtok:
Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.
Največjo obtok:
Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov INU.
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.
Stopnja inflacije:
Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.
Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?
Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.
Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.
Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.
Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.
Zdaj, ko razumete tokenomiko INU, raziščite ceno žetona INU v živo!
