Današnja cena Internet2 Fund

Današnja cena kriptovalute Internet2 Fund (BETANET) v živo je --, s spremembo 1.71 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz BETANET v USD je -- na BETANET.

Kriptovaluta Internet2 Fund je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 9,574.11, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 999.10M BETANET. V zadnjih 24 urah se je BETANET trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 0, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je BETANET premaknil +0.02% v zadnji uri in +15.96% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije Internet2 Fund (BETANET)

Tržna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 9.57K$ 9.57K $ 9.57K Zaloga v obtoku 999.10M 999.10M 999.10M Skupna ponudba 999,095,667.1130418 999,095,667.1130418 999,095,667.1130418

Trenutna tržna kapitalizacija Internet2 Fund je $ 9.57K, 24-urni volumen trgovanja pa znaša --. Obstoječa ponudba BETANET je 999.10M, skupna ponudba pa znaša 999095667.1130418. Njena popolnoma razredčena vrednost (FDV) je $ 9.57K.