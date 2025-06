Kaj je Internet of Energy Network (IOEN)

$IOEN is an interconnected system of virtual microgrids that facilitates transactions within & between local energy ecosystems on Holochain

Vir Internet of Energy Network (IOEN) Uradna spletna stran

Tokenomika Internet of Energy Network (IOEN)

Z razumevanjem tokenomike Internet of Energy Network (IOEN) lahko dobite globlji vpogled v dolgoročno vrednost in potencial rasti. Tokenomika razkriva osnovno strukturo ekonomije projekta, od tega, kako se žetoni razdeljujejo, do tega, kako se upravlja njihova ponudba. Spoznajte obsežno tokenomiko IOEN zdaj!