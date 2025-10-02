Tokenomika International Klein Blue (IKB)

Odkrijte ključne vpoglede v International Klein Blue (IKB), vključno z ponudbo žetonov, distribucijskim modelom in tržnimi podatki v realnem času.
Stran je bila nazadnje posodobljena: 2025-10-02 09:52:43 (UTC+8)
Tokenomika in analiza cen International Klein Blue (IKB)

Raziščite ključne podatke o tokenomiki in cenah za International Klein Blue (IKB), vključno s tržno kapitalizacijo, podatki o dobavi, FDV in zgodovino cen. Enostavno preverite trenutno vrednost žetona in njegov položaj na trgu.

Tržna kapitalizacija:
$ 216.56K
Skupna ponudba:
$ 824.63M
Razpoložljivi obtok:
$ 824.63M
FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):
$ 216.56K
Najvišja vrednost vseh časov:
$ 0.0003445
Najnižja vrednost vseh časov:
$ 0.00002124
Trenutna cena:
$ 0.00026263
Informacije o International Klein Blue (IKB)

IKB is the first art meme token that reimagines the concept of art ownership in the digital age. Inspired by the radical artistic philosophy of Yves Klein, IKB challenges the traditional notion of material art by creating a fungible token that embodies the immaterial and experiential aspects of art. The project represents a shift from physical artwork to a digital experience, allowing collectors to own a part of the conceptual journey that transcends physical mediums.

Uradna spletna stran:
https://ikb-token.co/

Tokenomika International Klein Blue (IKB): Pojasnjene ključne metrike in primeri uporabe

Razumevanje tokenomike International Klein Blue (IKB) je ključno za analizo njegove dolgoročne vrednosti, trajnosti in potenciala.

Ključne metrike in njihov izračun:

Skupna ponudba:

Največje število žetonov IKB, ki so bili ali še bodo ustvarjeni.

Razpoložljivi obtok:

Število žetonov, ki so trenutno na voljo na trgu in v javni lasti.

Največjo obtok:

Trdna zgornja meja skupnega števila žetonov IKB.

FDV (popolnoma razredčeno vrednotenje):

Izračunano kot trenutna cena × največja ponudba, kar omogoča projekcijo skupne tržne vrednosti, če so vsi žetoni v obtoku.

Stopnja inflacije:

Odraža hitrost uvajanja novih žetonov, kar vpliva na redkost in dolgoročno gibanje cen.

Zakaj so trgovcem te metrike pomembne?

Velik razpoložljivi obtok = večja likvidnost.

Omejena največji obtok + nizka inflacija = možnost dolgoročne rasti cen.

Pregledna razdelitev žetonov = večje zaupanje v projekt in manjše tveganje centraliziranega nadzora.

Visok FDV z nizko trenutno tržno kapitalizacijo = možni signali precenjenosti.

Zdaj, ko razumete tokenomiko IKB, raziščite ceno žetona IKB v živo!

Zakaj izbrati MEXC?

Kupite kriptovaluto s samo 1 USDT: Najlažja pot do kriptovalut!

