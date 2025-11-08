Današnja cena InsurAce

Današnja cena kriptovalute InsurAce (INSUR) v živo je $ 0.00225769, s spremembo 0.00 % v zadnjih 24 urah. Trenutna stopnja pretvorbe iz INSUR v USD je $ 0.00225769 na INSUR.

Kriptovaluta InsurAce je trenutno na #-. mestu s tržno kapitalizacijo $ 155,528, njena razpoložljiva ponudba pa znaša 68.89M INSUR. V zadnjih 24 urah se je INSUR trgovalo med $ 0 (najnižje) in $ 0 (najvišje), kar odraža tržno aktivnost. Njegova najvišja vrednost vseh časov znaša $ 15.2, najnižja vrednost vseh časov pa je $ 0.

V kratkoročni uspešnosti se je INSUR premaknil -- v zadnji uri in 0.00% v zadnjih 7 dneh. V zadnjem dnevu je skupni volumen trgovanja dosegel --.

Tržne informacije InsurAce (INSUR)

Tržna kapitalizacija $ 155.53K$ 155.53K $ 155.53K Volumen (24H) ---- -- Popolnoma razredčena tržna kapitalizacija $ 225.77K$ 225.77K $ 225.77K Zaloga v obtoku 68.89M 68.89M 68.89M Skupna ponudba 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

